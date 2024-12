Stravolgimento di mercato davvero importante, dal possibile ritorno al Milan al sì ai nerazzurri? Ecco cosa trapela.

I tifosi del Milan stanno sognando da tempo il ritorno dell’ex rossonero, un giocatore che potrebbe ancora dire molto in rossonero e aiutare il Milan a un nuovo salto di livello. il suo nome era accostato al Milan per un rientro che avrebbe riportato un idolo a casa, dove avrebbe potuto continuare la sua carriera nel club che lo ha reso noto. La speranza era alta e la sua presenza avrebbe dato una spinta significativa alla squadra.

Tuttavia, le ultime voci di mercato hanno preso una direzione inaspettata. Quel grande rossonero potrebbe compiere un vero e proprio “tradimento”, accettando un’offerta proveniente dai nerazzurri. Questa notizia ha sorpreso tutti, trasformando il sogno di un ritorno in un incubo per i tifosi del Milan.

Il grande ex rossonero in nerazzurro?

Se il giocatore dovesse realmente scegliere di vestire la maglia nerazzurra, il colpo sarebbe devastante. La sua decisione riscriverebbe le dinamiche del mercato e, soprattutto, creerebbe un frattura profonda tra il calciatore e i suoi ex tifosi. Sarebbe un tradimento difficile da accettare, un cambiamento che lascerebbe il segno per molto tempo.

La mossa a sorpresa dei nerazzurri

Come reso noto dal noto quotidiano Corriere della Sera, Daniel Maldini è finito nel mirino dell’Atalanta. Il 23enne, che ha già assaporato l’aria della Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti, rappresenta un obiettivo concreto per il club bergamasco. Luca Percassi, figura apicale nell’organigramma dell’Atalanta, non ha esitato a manifestare pubblicamente il proprio interesse verso il giovane talento, sottolineando le qualità tecniche e la versatilità che lo rendono particolarmente appetibile per la squadra. Il giovane Maldini inoltre, spinto anche dal padre Paolo, non disdegnerebbe affatto la destinazione.

Daniel Maldini

Ostacoli e possibilità

Nonostante l’evidente interesse, strappare Maldini al Monza non sarà impresa facile. Il club brianzolo, guidato da Alessandro Nesta, sembra restio all’idea di privarsi di un elemento così prezioso già nella prossima sessione di gennaio. Il valore di Maldini è sottolineato anche dalle cifre: mentre per un club italiano la clausola risolutoria ammonta a 15 milioni di euro, il Milan detiene la possibilità di riacquistarlo sborsando solo 6 milioni, metà della cifra prevista, dimostrando come il talento del giovane sia tenuto in grande considerazione anche dalla sua ex squadra.

