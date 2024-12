Il confronto è decisamente impietoso: ha segnato tre volte i gol di Morata. I tifosi si mangiano le mani e… anche Fonseca.

Il mercato estivo del Milan è stato oggetto di numerose critiche, soprattutto per le tempistiche e alcune scelte che non hanno convinto i tifosi e gli addetti ai lavori. Molti si aspettavano rinforzi più tempestivi e mirati, ma alcune operazioni hanno fatto discutere per i loro tempi o per il profilo dei giocatori scelti. Alcune decisioni sembrano non aver dato i frutti sperati, e questo ha alimentato il malcontento tra i sostenitori rossoneri.

Una delle scelte più criticate riguarda un’operazione che, seppur non concretizzata, sta pesando enormemente sulle ambizioni del club. Si tratta di una trattativa che alla fine non si è conclusa, ma che avrebbe potuto cambiare l’andamento della stagione. La decisione di non andare avanti con quell’acquisto, infatti, sta mettendo in evidenza i limiti dell’attuale rosa.

Ha segnato tre volte i gol di Morata: il grande rimpianto

Il giocatore che il Milan non ha acquistato, al momento, ha già messo a segno tre volte il numero di gol realizzati da Morata, un attaccante che molti avevano visto come un possibile obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Questo dato sta alimentando il rimpianto per una trattativa che avrebbe potuto fare la differenza per il Milan, facendo crescere la frustrazione per un’occasione sfumata.

Il confronto con Morata che sa di rimpianto

All’inizio di questa stagione, Mateo Retegui ha colto tutti di sorpresa. La sua performance è stata di gran lunga superiore alle aspettative, trasformandosi nel capocannoniere del campionato italiano. Con 12 gol in 14 partite di campionato e un totale di 14 reti nelle 20 partite disputate, l’efficacia di Retegui è cristallina. Una media di un gol ogni 86 minuti di gioco dimostra il suo incredibile impatto sull’Andamento dell’Atalanta sia in Serie A che in Champions League. Arrivato come frutto della necessità, a causa dell’infortunio di un altro giocatore, Retegui ha saputo cogliere l’occasione, dimostrando che a volte le scelte meno ovvie possono rivelarsi le più efficaci. Al contrario, Alvaro Morata, arrivato al Milan con aspettative elevate, non è riuscito a tenere il passo con l’italo-argentino. Con solo 4 gol in 14 presenze, la sua media di gol è significativamente inferiore a quella di Retegui. Inoltre, il rapporto costo-efficienza tra i due giocatori non gioca a favore dello spagnolo. L’Atalanta ha speso 22 milioni per Retegui, mentre il Milan ha investito 13 milioni per Morata, che, tuttavia, non ha ripagato con le prestazioni sul campo, mettendo in luce un divario prestazionale e economico significativo tra i due.

Alvaro Morata

Un duello che promette scintille

L’incontro diretto tra Milan e Atalanta, previsto per venerdì, si carica di un’ulteriore tensione in vista di questo confronto tra attaccanti. Sarà l’occasione per Morata di ridurre il divario con Retegui o per l’italo-argentino di confermare il suo stato di forma straordinario? Questa partita non sarà soltanto un confronto tra due squadre ambiziose, ma anche il palcoscenico su cui si esibiranno due filosofie di mercato diverse, con Retegui simbolo dell’efficacia e della sorpresa e Morata, al momento, metafora di un’aspettativa non ancora soddisfatta.

LEGGI ANCHE Theo dice addio al Milan? Il retroscena che cambia tutto: Sky (Svizzera) svela la destinazione del rossonero

Leggi l’articolo completo Ha segnato tre volte il numero di gol di Morata: i tifosi si mangiano le mani, che rimpianto per Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG