Incredibile quanto sta avvenendo: era a un passo dal Milan e ora rischia di restare a spasso. Ecco i dettagli della vicenda.

Il mercato, a volte, rischia davvero di essere crudele e, al contempo, di offrire scenari inimmaginabili. Un esempio lampante di questa imprevedibilità riguarda un profilo che era stato ad un passo dal Milan. Sembrava ormai tutto fatto: l’accordo era vicino così come suo il trasferimento in rossonero.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio, le cose hanno preso una piega inaspettata. Dopo settimane di trattative, la situazione è cambiata e l’affare è saltato. Quel profilo che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera ora si trova in una posizione molto delicata. Non solo non è arrivato al Milan, ma rischia di restare senza squadra, un destino impensabile fino a poco tempo fa.

Le scenario inaspettato

Questo scenario dimostra quanto il mercato possa essere imprevedibile, capace di riservare sorprese inaspettate. Un’opportunità persa che lascia spazio a nuove incognite e ad altre possibili trattative, ma anche grandi punti di domanda per ciò che avrebbe potuto essere. L’annuncio, ormai imminente, sta generando infatti la reazione dei tifosi e non solo.

Era a un passo dal Milan, ora rischia di restare a spasso

Julen Lopetegui si trova nuovamente sul filo del rasoio. Dopo essere stato vicinissimo a sedersi sulla panchina del Milan, con un contratto triennale e uno stipendio netto annuo di circa 4 milioni di euro, la sua avventura potrebbe ora subire un brusco stop in Premier League al timone del West Ham. Nonostante l’accoglienza fredda da parte dei tifosi rossoneri, che avevano persino lanciato l’hashtag #Nopetegui contro di lui, Lopetegui aveva trovato rifugio nel campionato inglese, prendendo le redini del West Ham dopo la parentesi al Wolverhampton, dove era riuscito a evitare la retrocessione. L’ultimo periodo ha visto il West Ham incappare in sconfitte pesanti, tra cui quelle contro l’Arsenal e il Leicester City, con la dirigenza che, stando a quanto riportato da The Athletic, ha iniziato a valutare serie alternative per la guida tecnica. Il prossimo match contro il Wolverhampton, attualmente penultimo in classifica, potrebbe rivelarsi decisivo per il destino di Lopetegui. Una sconfitta significherebbe molto probabilmente la fine del suo incarico.

Julen Lopetegui

I possibili sostituti

L’eventualità di un esonero ha già messo in moto le voci di mercato riguardanti il suo possibile sostituto. Sebbene l’ingaggio di Massimiliano Allegri sembri poco probabile, nomi come quelli di Kasper Hjulmand e Roger Schmidt sono emersi come principali candidati al posto di tecnico del West Ham, con Sky Sport Deutschland che sottolinea l’attenzione della dirigenza verso queste figure.

