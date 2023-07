Tra i vari nomi accostati all’Inter per il centrocampo, spunta quello di Lovro Majer: queste le richieste del Rennes

Dopo l’acquisto di Davide Frattesi, l’Inter pensa al prossimo colpo per completare il reparto di centrocampo: in tale ottica, il nome nuovo è quello di Lovro Majer. Il centrocampista croato potrebbe essere in uscita dal Rennes, che ha acquistato Bias e Le Fee.

Stando a quanto riferisce FootMercato, i nerazzurri vedrebbero nel giocatore un ottimo elemento per completare il reparto anche in prospettiva (considerando l’età avanzata di Mkhitaryan). Il calciatore è un classe 1998 ed il club francese potrebbe accontentarsi di una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

