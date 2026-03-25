Dalla Juventus alla Serie B a parametro zero: il sogno può diventare realtà

Filip Kostic, l’esterno serbo della Juventus, potrebbe presto trovarsi al centro di una delle trattative più sorprendenti del calciomercato. In scadenza di contratto con il club bianconero alla fine della stagione, il giocatore potrebbe dire addio a Torino e, anziché trasferirsi in una big europea come molti si aspettano, approdare in un club a sorpresa. A sognare il suo arrivo non è una qualsiasi squadra, ma il Venezia, attualmente in testa alla classifica del campionato cadetto e lanciato verso la promozione diretta in Serie A: lo riporta ‘pianetaserieb.it’.

Il Venezia sogna Kostic per la Serie A: la situazione

La notizia, ancora non confermata da alcuna mossa concreta, ha scosso l’ambiente calcistico, che si aspettava ben altri scenari per il futuro di Kostic. Con l’approssimarsi della scadenza, la possibilità di un addio del serbo diventa sempre più concreta con la Juventus che sembra pronta a fare a meno di lui. L’interesse del Venezia guidato in panchina da Giovanni Stroppa rappresenta un colpo di scena. I lagunari sono in piena lotta per il ritorno nella massima serie e, con una promozione ormai a portata di mano, la società potrebbe puntare su un acquisto di alto profilo per rinforzare la propria squadra.

La concorrenza, però, non sembra mancare: molti club italiani e, probabilmente, anche di altri campionati, potrebbero cercare di approfittare di questa opportunità, mettendo sul piatto stipendi più elevati e ambizioni diverse. Per il momento, l’interesse del Venezia rimane più un sogno che una trattativa avviata. La promozione, se dovesse concretizzarsi, potrebbe rendere tutto più possibile, ma resta da vedere se la realtà potrà mai uguagliare i sogni dei tifosi lagunari.