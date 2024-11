Dopo lo spavento in allenamento e il successivo stop per la trasferta rossonera a Cagliari, il giocatore ha passato i test fisici e questa settimana tornerà a disposizione.

In un percorso professionale che incrocia resistenza e talento il milanista ha dimostrato una volta di più la sua forza, riprendendosi velocemente dall’incidente subito durante un allenamento a Milanello.

La sua pronta guarigione rappresenta una notizia positiva non solo per il club rossonero ma anche per Paulo Fonseca, in vista degli impegni futuri della squadra, in primis sabato contro la Juventus. Il giocatore infatti torna a calcare i campi da gioco con la maglia della sua nazionale manifestando la sua inossidabile determinazione sia in campo che fuori.

Gli elogi del commissario tecnico

Le qualità del capitano non rimangono confinate alle sue doti fisiche e tecniche, ma si estendono anche al ruolo di leader dentro e fuori dal campo. Il commissario tecnico della Spagna, De La Fuente, non ha lesinato elogi nei suoi confronti, esaltandone carattere e leadership. Tali apprezzamenti evidenziano non solo l’importanza dell’attaccante per la nazionale campione d’Europa ma anche il valore morale e l’esempio che rappresenta per le giovani promesse del calcio.

Un recupero rapido e prezioso

Dopo il duro scontro a Milanello con il compagno di squadra Strahinja Pavlovic che lo ha costretto a trascorrere una notte in ospedale, Alvaro Morata è rapidamente tornato in forma smaltendo un trauma cranico nel ritiro della nazionale iberica, rispondendo comunque da vero capitano alla convocazione. Questo recupero è frutto di un attento monitoraggio da parte dello staff medico, il quale ha permesso all’attaccante di riprendersi in breve tempo, dimostrando una resilienza ammirevole.

La settimana piena di Alvaro

Il cammino di Morata prosegue non solo con la maglia della Spagna in campo da titolare stasera contro la Svizzera di Noah Okafor, ma anche alla ripartenza della Serie A, dove è atteso con ansia il suo rientro in campo nei prossimi soprattutto in vista del classico di sabato alle 18 a San Siro contro la sua ex squadra, la Juventus. La sua presenza è fondamentale per le sorti della squadra, considerando il suo apporto non solo in termini di gol ma anche di spirito combattivo e di esperienza internazionale.

