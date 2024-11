Mentre prosegue l’iter per le valutazioni tecniche, politiche ed ambientali ieri sono scaduti dei termini per presentare una documentazione fondamentale per la continuazione del progetto.

L’ambizioso progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato si apre ad una nuova fase cruciale: dopo mesi di preparazione e di dialoghi tra le istituzioni e il club arriva il passo avanti compiuto grazie alla scadenza per la presentazione della documentazione inerente valutazioni fondamentali sul territorio.

Questa fase sottolinea l’importanza del rispetto di iter e regolamenti nella realizzazione di infrastrutture di grande impatto. Ma cosa comporta esattamente questo sviluppo per il progetto del nuovo impianto e per la comunità di San Donato?

La comunitá di San Donato

Il coinvolgimento della comunità locale ed il dialogo con le istituzioni rappresentano pilastri fondamentali di questo processo. Il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha evidenziato l’importanza della partecipazione pubblica e dell’approvazione della documentazione iniziale da parte del Comitato per l’Accordo, nella riunione del 14 ottobre. L’avvio ufficiale della procedura pubblica di VAS testimonia una trasparenza e un impegno verso il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle parti interessate, garantendo che le decisioni prese siano consapevoli e rispettose dell’ambiente.

Un percorso verso la sostenibilità

Il processo di valutazione ambientale per il nuovo stadio del Milan a San Donato, intrapreso e presentato con tanto di documentazione entro la scadenza prefissata di ieri, evidenzia una crescente consapevolezza verso le tematiche ecologiche nella costruzione di grandi progetti infrastrutturali. A partire da metà ottobre, il Comune di San Donato ha avviato ufficialmente il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pubblicando il documento di “scoping” sul portale regionale SIVAS. Questo documento di scoping rappresenta un punto di partenza fondamentale per l’analisi delle possibili implicazioni ambientali connesse alla realizzazione dello stadio, delineando gli ambiti da esplorare e le metodologie da adottare durante la valutazione.

I prossimi passi

Ora che il periodo per la presentazione delle osservazioni è concluso, il progetto entra in una fase delicata di analisi e valutazione. Le osservazioni raccolte saranno esaminate attentamente per assicurare che tutte le preoccupazioni ambientali siano affrontate e gestite al meglio. Il rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa e la collaborazione tra il Milan, le autorità locali e la comunità saranno essenziali per portare avanti il progetto nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.

