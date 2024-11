La pausa per le nazionali ha dato modo al tecnico portoghese di ripensare ai problemi in fase difensiva del suo Milan che già con la Juve potrebbe proporre una novità.

Nel mondo del calcio, la strategia è tutto. Un cambiamento tattico, una sostituzione inaspettata o l’introduzione di un giocatore chiave possono ribaltare l’esito di una partita o di un’intera stagione.

In questo scenario, la figura dell’allenatore assume un ruolo cruciale, fungendo da vero e proprio stratega che muove i fili della squadra. Paulo Fonseca, alla guida del Milan, non fa eccezione, mostrando una notevole adattabilità e prontezza nel rivedere le sue scelte per fronteggiare al meglio ogni avversario e situazione.

La copertura in mediana

Il ripensamento della mediana rossonera è parte di un disegno più ampio che vede il Milan cercare un nuovo e più compatto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. A fronte di un attacco che sta facendo vedere ottime cose, la difesa rossonera ha mostrato lacune significative, subendo gol spesso con le stesse modalità e con una frequenza troppo elevata per le ambizioni del club. L’integrazione di un vero centrocampo a tre con un uomo con ulteriori compiti di copertura, insieme a Fofana e Reijnders, è una risposta diretta a questa esigenza, puntando su una maggiore fisicità e presenza in mezzo al campo.

Il nuovo ruolo di Loftus-Cheek

Recentemente, Paulo Fonseca a Milanello ha lavorato su questa novità: la nuova collocazione di Ruben Loftus-Cheek, utilizzato in un ruolo chiave per rendere il Milan più coperto e dinamico nel mezzo campo. Questa scelta riflette non solo la ricerca di maggiore solidità difensiva ma anche la volontà di sfruttare al meglio le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore, finora con un rendimento al di sotto delle attese.

Ruben Loftus Cheek

Il lavoro a Milanello

Nell’ottica di preparare al meglio la squadra per gli impegni imminenti, in particolare il cruciale incontro con la Juventus, Loftus-Cheek ha avuto l’opportunità di lavorare intensamente a Milanello. La pausa per le nazionali ha offerto al giocatore e all’allenatore un momento prezioso per affinare la condizione fisica e assimilare le nuove direttive tattiche. Questo lavoro mirato si inserisce nella visione più ampia di Fonseca, determinato a sfruttare ogni risorsa disponibile per consolidare il rendimento del Milan.

