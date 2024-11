Milan pronto a pescare in Serie B mettendo nel mirino tre talenti che stanno letteralmente incantando tra i cadetti.

L’apertura della sessione invernale di calciomercato si fa sempre più vicina, portando con sé una ventata di possibili trasferimenti che potrebbero ridisegnare le rose di molte squadre per la seconda parte di stagione. Le strategie di rafforzamento della rosa diventano cruciali, soprattutto per club ambiziosi come il Milan.

Secondo quanto rivelato da Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe optare per una strategia di attesa, intervenendo sul mercato solo in presenza di necessità acute, come gravi infortuni. Tuttavia, un aspetto particolare riguarda il loro interesse nei confronti di alcuni talenti militanti in Serie B, indicando una visione a lungo termine nel rinforzo della squadra.

Obiettivi di Mercato in Serie B

Il Milan pare focalizzare la propria attenzione su tre giovani promesse del campionato di Serie B. Questi calciatori, stando a quanto osservato dagli scout rossoneri, presentano le caratteristiche adatte a rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Con l’idea di anticipare la concorrenza, il Milan valuta l’opzione di assicurarsi i talenti per poi lasciarli maturare nei loro club attuali fino alla fine della stagione, per integrarli a Milanello nella prossima estate o addirittura nel 2026.

I Talenti nel Mirino

Tra i nomi che suscitano interesse – scrive Milanlive.it – troviamo Simone Canestrelli, difensore centrale del Pisa, che sotto la guida di Filippo Inzaghi sta vivendo una stagione eccellente, contribuendo alla sorprendente campagna del suo team. La sua performance non è passata inosservata, tanto che il Milan sarebbe pronto a muoversi già a gennaio per sbaragliare la concorrenza di altre squadre di Serie A, tra cui il Bologna. Cristian Volpato, attaccante esterno del Sassuolo, è un altro dei prescelti. Con un passato nelle giovanili della Roma, il giovane ha già dimostrato il suo valore in Serie A e si è affermato come punto fermo dell’Under 21 italiana. Il suo mancino raffinato e le sue prestazioni lo hanno reso un obiettivo per il Milan, con il Sassuolo che valuta il giocatore circa 6 milioni di euro. Infine, Cristian Shpendi, centravanti del Cesena, ha attirato l’interesse non solo del Milan ma di altre big del calcio italiano. Con 8 reti all’attivo, si conferma come uno dei migliori giovani attaccanti del campionato, con un valore di mercato che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L’intenzione del Cesena di mantenere Shpendi fino alla fine della stagione potrebbe però aprire le porte a un’asta estiva per il suo cartellino.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Strategia e Visione a Lungo Termine

La strategia del Milan dimostra una precisa visione a lungo termine, puntando a giovani talenti che possano garantire prestazioni elevate nelle prossime stagioni. Investire in giocatori provenienti dalla Serie B rappresenta un chiaro segno di fiducia nei confronti delle giovani promesse del calcio italiano, oltre a una politica di mercato attenta al potenziale di crescita piuttosto che alla semplice ricerca di nomi già affermati. In un campionato sempre più competitivo, queste mosse potrebbero fare la differenza per il futuro del club.

