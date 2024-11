Nuova sfida di mercato tra Milan e Napoli per il talento giallorosso. Furlani prepara la mossa per strapparlo a Conte.

Milan sospeso tra mercato e calcio giocato. Le grandi manovre iniziano a scaldare i motori delle grandi squadre, tra cui c’è anche il Milan. I rossoneri però devono preparare anche il ritorno in campionato in una sfida che promette scintille e spettacolo, sabato a San Siro contro la Juventus.

Se da una parte Fonseca è chiamato a dare risposte sul campo, cominciando da sabato, la società non vuole far mancare il proprio apporto agendo sul mercato con decisione e forza ponendosi obiettivi altisonanti, su tutti il talento giallorosso.

Milan-Juve e il talento giallorosso nel mirino

Come detto, il Milan è sospeso tra le voci di mercato e il ritorno in campo ormai sempre più imminente. Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. Occorre una svolta, in campo battendo gli uomini di Motta, e sul mercato cercando di anticipare il Napoli per arrivare al talento giallorosso sempre più protagonista nonostante qualche difficoltà che la sua squadra sta incontrando in stagione.

La stella giallorossa nel mirino

l talento di Dorgu non è un segreto per i giganti del calcio, sia italiano che internazionale. Con un passato di interesse dimostrato da potenze come Tottenham e Chelsea, la situazione mercato attuale vede il Napoli in prima fila – scrive Calciomercato.com – per l’acquisto del giovane danese insieme però anche al Milan. La corsa per assicurarsi le sue prestazioni è aperta anche ad altri top club che, attirati dalle sue qualità, sono pronti a investire cifre importanti. Il valore di mercato di Patrick Dorgu è stato oggetto di una valutazione precisa da parte del Lecce: si parla di una cifra che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, una quantità rilevante che riflette l’importanza e il potenziale di questo giocatore. Tale valutazione posiziona Dorgu come uno degli asset più preziosi per il club salentino, confermando la strategia di investimento giovanile e di valorizzazione dei talenti intrapresa dalla società. La mossa che Furlani potrebbe attuare per sparigliare le carte potrebbe essere ottimizzare le cessioni, facendo fruttare il tesoretto in arrivo al Milan tra gennaio e giugno, così da avere una potenza di fuoco maggiore per assicurarsi il giocatore.

Patrick Dorgu

Performance attuali e prospettive future

Dorgu ha già messo in mostra il suo talento nella stagione corrente, collezionando 13 presenze tra campionato e Coppa Italia e segnando due gol in Serie A. Le sue prestazioni non sono sfuggite nemmeno all’attenzione della nazionale danese, con cui ha già fatto il suo debutto segnando un gol. Questi risultati non fanno che aumentare le aspettative verso il giovane esterno, considerato non solo una promessa per il futuro ma già una certezza per il presente.

