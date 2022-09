Asensio avrebbe deciso il suo futuro con la maglia del Real Madrid visto che ha il contratto in scadenza nel 2023: Milan alla finestra

Asensio avrebbe deciso il suo futuro con la maglia del Real Madrid visto che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Dalla Spagna, secondo quanto riportato da As, sembrerebbe che l’attaccante non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto con i Blancos. Lo spagnolo potrebbe essere così appetibile per altri club e avrebbero mostrato interesse Juventus, Milan e Barcellona.

The post Dalla Spagna: Asensio non rinnova col Real. Milan alla finestra appeared first on Milan News 24.

