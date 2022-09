A Sky Sport, Beppe Bergomi, parla della situazione tra i portieri dell’Inter, ecco cosa dice l’ex giocatore nerazzurro.

Sono queste le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport sull’Inter, ecco cosa dice sulla questione portieri Handanovic e Onana: “Prendiamo il caso dell’Inter. Onana è un portiere in ascesa, è esplosivo, moderno, calcia bene con i piedi. Ma Handanovic è il capitano, ha personalità e si fa sempre trovare pronto. Ci può stare l’alternanza, a patto che la scelta sia quella“.

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti fa i complimenti a Dimarco: “Il migliore è stato Dimarco, è sorprendente la sua facilità di essere dentro la partita in modi diversi, la facilità con cui genera cose importanti. Lo schema di Mancini era il più adatto a chi cercava risultato senza avere gioco all’altezza. Di Lorenzo e Dimarco hanno chiuso il campo e raddoppiato in avanti, Barella si è occupato del suo momento confuso, Cristante ha corso per tutti, sia pure al suo ritmo.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG