Molto media spagnoli rilanciano la notizia che vede Kylian Mbappé in procinto di trasferirsi al Real Madrid a parametro zero.

Kylian Mbappé non vuole saperne di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain nonostante tutti gli sforzi dei parigini. Si vociferava nelle scorse settimane di un’offerta folle di 100 milioni di bonus solamente alla firma e 50 milioni all’anno per far trattenere l’asso francese; proposta in realtà smentita da Leonardo.

Leonardo

Marca ritiene invece che l’attaccante francese stia per firmare col Real Madrid, club che ha eliminato il PSG dalla Champions League nonostante le 2 reti proprio di Mbappé. Secondo il quotidiano spagnolo la firma potrebbe arrivare a giorni ma per l’ufficialità bisognerà attendere almeno maggio o giugno. Il francese dovrebbe incassare un premio alla firma tra i 60 e gli 80 milioni con un ingaggio di 25 milioni a stagione.

