Il difensore del Torino ha limitato Dzeko e trovato il gol del vantaggio. Ora i nerazzurri devono chiudere l’affare.

Una serata indimenticabile (in negativo) per l’episodio arbitrale che ha frenato la corsa del Toro verso i meritati tre punti. Una gara che ha messo ancora una volta in luce le qualità di Bremer, obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport scrive che “dalle sue parti non si passa” e anche che “segna pure un gol: cosa chiedergli di più?”.

Per il Corriere dello Sport, oltre al gol “a tratti pare perfino dominante”. Tuttosport invece scrive che “il gol è un diamante in una prestazione da primo della classe a 360° per come difende ma anche per come pressa”. Il Corriere della Sera invece aggiunge: “Inizia con un paio di anticipi ‘arroganti’. Poi la butta dentro sotto misura e lo stadio esplode”. I voti vanno dal 7 al 7.5. Ora l’Inter dovrà accelerare se vuole eliminare dalla corsa al giocatore le altre big italiane e straniere.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG