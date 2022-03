Dalla Francia potrebbe arrivare un calciatore inseguito nel corso della passata stagione.

A volte ritornano. L’Inter culla il sogno di arrivare a un vecchio obiettivo di mercato. Una vecchia conoscenza che, terminata la sua esperienza in Premier League, ha scelto Parigi e la Torre Eiffel. Ora le cose potrebbero cambiare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nel futuro di Georginio Wijnaldum potrebbe esserci il nerazzurro.

Come ammesso dallo stesso calciatore, il ds interista Piero Ausilio è un grande estimatore dell’ex Liverpool e ha provato a convincerlo. I milioni del Psg però, uniti alla prospettiva di giocare con le più grandi star del calcio, hanno convinto Wijnaldum. In Francia il giocatore non è riuscito a imporsi e il suo nome potrebbe circolare con insistenza in sede di calciomercato estivo.

