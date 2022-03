Il giovane difensore ha dimostrato di potersela giocare nel club rossonero.

Il Milan punta sulla linea verde e ha deciso che il suo futuro coinciderà con quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese è molto vicino a prolungare il proprio contratto con i rossoneri fino al 2026 (la scadenza dell’accordo precedente recitava 2025). Un segnale per la squadra e per il giocatore, alla prima esperienza in Serie A.

Come riportato da Notizie Milan, l’ingaggio da 500mila euro sarà raddoppiato a un milione a stagione. Un passo necessario per un ragazzo entrato in punta di piedi e ora diventato una risorsa affidabile in coppia con Tomori. L’ultimo gol all’Empoli è solo la ciliegina su una torta già ricca. Ora Kalulu sogna insieme al suo Milan lo scudetto.

