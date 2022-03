I media spagnoli ritengono che il centrocampista del Milan Frank Kessie abbia trovato l’accordo per trasferirsi al Barcellona.

Il quotidiano spagnolo Sport riporta che nella giornata di ieri Barcellona e Frank Kessie hanno trovato l’accordo per un trasferimento del centrocampista a parametro zero dalla prossima stagione. L’ivoriano non ha accettato le ultime offerte del Milan che, come fatto nei casi di Donnarumma e Calhanoglu, non si è voluto spingere oltre una certa cifra.

Se fosse vero, il mediano in Spagna dovrebbe guadagnare 6 milioni a stagione più bonus. Il club guidato da Xavi ha quindi battuto la concorrenza di molte squadre soprattutto straniere. Qualche media italiano riportava di un interesse dell’Inter che però non ha insistito quando ha capito di poter rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic.

