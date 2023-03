Il Real Madrid sarebbe pronto a pagare al Manchester City la clausola rescissoria di Erling Haaland. Ecco tutti i dettagli

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, sta incantando tutto il mondo del calcio a suon di grandi prestazioni in Premier League e in Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid sarebbe determinato ad acquistarlo.

Ma quando? L’occasione giusta sarebbe dal primo gennaio 2024 quando nel contratto del giocatore sarà attiva la clausola rescissoria da 240 milioni di euro, che il Blancos sarebbero disposti a pagare interamente.

L’articolo Dalla Spagna: Real Madrid pronto a pagare la clausola rescissoria di Haaland proviene da Calcio News 24.

