Sulle colonne del Corriere della Sera Daniele Dallera scrive di Lukaku e del flop in nerazzurro: non segna solo nell’Inter

Con la firma di Daniele Dallera, sul Corriere della Sera l’analisi di Inter-Fiorentina, che ha messo in luce la difficoltà di Romelu Lukaku a trovare la rete in nerazzurro. Colpa del belga, ma anche di Inzaghi:

Lukaku non segna solo nell’Inter. Con la sua Nazionale, il Belgio, Lukaku fa Lukaku, cioè gol, appena indossa la maglia dell’Inter atto secondo, quello del suo ritorno in Italia, gira a vuoto, divora occasioni, insiste nel suo digiuno iniziato un anno fa con il Chelsea che, felice, si liberò di lui e del suo contratto. Ma il tema interessante resta: perché nel Belgio Lukaku svolge il suo dovere, nell’Inter incespica sul pallone, proprio quando dovrebbe sradicare la porta avversaria […] Risposta: colpa sua, dell’attaccante belga, perché ieri le occasioni per giustiziare la Fiorentina le ha avute. Non le ha sfruttate. Completiamo la risposta: difficile assolvere Simone Inzaghi in questa crisi di gol di Lukaku. Sì, c’è anche il suo zampino, il gioco lento, prevedibile, ogni mossa è al rallentatore, movimenti faticosi e raramente armoniosi rendono difficile e quasi mai pericolosa ogni azione. Anche qui la maggiore responsabilità compete agli interpreti, a chi va in campo, ma questa sconfitta rende difficile ogni discorso, ogni ragionamento sul futuro di Inzaghi […]

