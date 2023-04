Valon Behrami parla della crisi nera dell’Inter e della sconfitta contro la Fiorentina, con un focus sulla prestazione di Lukaku

Nel corso di Players Only, su DAZN, Valon Behrami parla così dell’Inter, all’indomani della sconfitta contro la Fiorentina:

INTER- «Non può essere indicativo del momento perché abbiamo visto Lukaku la scorsa settimana fare gol così, con fiducia. È legato a Lukaku all’Inter, in quell’ambiente e in quello spogliatoio. L’episodio secondo me che fa capire un po’ il momento dell’Inter è Henrikh Mkhitaryan, che paradossalmente preferisce fare assist e gol: vede Lukaku in una posizione e cerca il gol da solo. Evidentemente è successo qualcosa nell’ambiente, ognuno cerca di risolvere le cose nella propria maniera ed essere protagonista. Invece, quando questa squadra era in un flow diverso, non succedevano queste cose. È la fotografia del momento».

L’articolo Behrami: «E’ successo qualcosa all’Inter. Un episodio lo dimostra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG