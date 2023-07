Il PSG vorrebbe a tutti i costi Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City. A rivelarlo è il quotidiano inglese Daily Express

Il club parigino avrebbe addirittura offerto ai citizens varie contropartite tecniche come Marco Verratti, Presnel Kimpembe e Gianluigi Donnarumma per abbassare il prezzo del portoghese. Pep Guardiola e la dirigenza però ancora non avrebbero dato segnali di apertura al trasferimento.

