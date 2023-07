Cerruti: «Portiere? L’Inter è attualmente l’unica squadra senza primo e vice» Le parole del giornalista

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato della situazione portiere in casa Inter.

LE PAROLE- «Le attenzioni prima e le maledizioni dopo sono state rivolte interamente a Romelu Lukaku. E così è passato in secondo piano un involontario record dell’Inter, l’unica squadra di A che si sta allenando senza il nuovo portiere titolare e il suo “vice”, non per una vacanza supplementare concessa ai nazionali ma perché non sono stati ancora acquistati»

L’articolo Cerruti: «Portiere? L’Inter è attualmente l’unica squadra senza titolare e vice» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG