Simone Inzaghi vuole un attaccante che possa incidere sin da subito ed è per questo che l’ex Juve raggiunge l’anglo-americano in pole.

L’Inter sta valutando 4 attaccanti per il “post-Lukaku“: si tratta di Alvaro Morata, Folarin Balogun, Beto Betuncal e Mehdi Taremi. I nerazzurri nel momento in cui scriviamo stanno parlando in sede con gli agenti dallo spagnolo che ha una clausola rescissoria di 21 milioni ritenuta eccessiva.

Bentucal Beto

C’è bisogno quindi di negoziare con l’Atletico Madrid; ecco perché, come riporta Sky Sport, è sempre viva l’ipotesi Balogun che in quanto molto più giovane costa anche di più, sui 40 milioni. Per quest’ultimo andrebbe considerato un periodo di ambientamento, discorso valido anche per Thuram; più indietro ci sono il portoghese dell’Udinese e l’iraniano del Porto che costano entrambi sui 20-25 milioni.

proviene da Notizie Inter.

