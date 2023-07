Inter, Sommer indisponibile per l’amichevole del Bayern? Le ultime sul portiere del Bayern

Come riportato da Bild, Yann Sommer, accostato all‘Inter, non sarebbe stato convocato da Thomas Tuchel per l’amichevole del Bayern Monaco contro il Rottach-Egern.

Non sappiamo se possa essere un esclusione dettata dal suo nome per il mercato.

L’articolo Inter, Sommer indisponibile per l’amichevole del Bayern? Le ultime proviene da Inter News 24.

