Inter, l’agente di Morata nella sede nerazzurra: il video che lo ritrae

Come postato su Twitter da Pasquale Garro, Giuseppe Bozzo, agente di Alvaro Morata, è in questo momento nella sede dell’Inter per discutere del giocatore spagnolo.

L’Atletico Madrid è stato chiaro da subito: richiesta minima di 21 milioni di euro.

L’articolo Inter, l’agente di Morata nella sede nerazzurra – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG