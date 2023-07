Romelu Lukaku, dopo aver rotto con l’Inter, andrà in ritiro col Chelsea. I Blues non lo porteranno in tournée per questo motivo

Il futuro di Romelu Lukaku resta un rebus. Dopo aver rotto con l’Inter è conteso da Juventus e alcuni club arabi. Il Chelsea però non ha più intenzione di aspettare: il belga da domani sarà in ritiro col club inglese.

Tuttavia, come riferisce TalkSport dall’Inghilterra, il centravanti non partirà insieme ai blues per la tournée negli Stati Uniti. Tale decisione è da intendere chiaramente in ottica calciomercato. Si attendono sviluppi.

L’articolo Dall’Inghilterra – Lukaku non volerà con il Chelsea per la tournée negli USA: il motivo proviene da Inter News 24.

