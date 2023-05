L’ex centrocampista nerazzurro, Stephane Dalmat, ha detto la sua in vista della finale contro il City, dopo aver visto Inter-Atalanta

Intervenuto sul proprio account Instagram, Stephane Dalmat ha commentato il successo ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta, analizzandolo in prospettiva Finale di Champions League contro il Manchester City.

LE PAROLE –: «Ritorno in Francia molto contento della partita di ieri. Siamo sicuri di giocare la Champions anche il prossimo anno. Adesso possiamo recuperare con tranquillità e andare a Istanbul senza pressioni, anche se sappiamo che il City è più forte. Ma in una finale, soprattutto se di Champions League, possono accadere tante cose. Per quello che ho visto e per ciò che sta dimostrando la squadra, secondo me l’Inter può giocarsela. Io ci credo e sicuramente ci credete anche voi. Abbiamo avuto un momento bruttissimo, ma è dimenticato e adesso siamo tutti felici della squadra. Andremo a Istanbul per vincere questa finale».

L’articolo Dalmat: «Andiamo a Istanbul senza pressioni, l’Inter può giocarsela» proviene da Inter News 24.

