Tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi all’Inter, ma Skriniar e Mkhitaryan lavorano per tornare a disposizione

Dopo la vittoria ottenuta ieri dall’Inter sull’Atalanta e la matematica qualificazione alla prossima Champions League, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che ricomincerà ad allenarsi da mercoledì. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono delle eccezioni.

Si tratta degli infortunati, soprattutto Milan Skriniar e Henrikh Mkhitaryan che continueranno a svolgere uno specifico lavoro sul campo per tornare a disposizione per la finale di Champions League contro il City. Solo fisioterapia per Joaquin Correa, mentre rimangono da valutare le condizioni di Danilo D’Ambrosio, uscito dolorante dal campo durante il match contro la Dea.

L’articolo Inter, riposo sì ma non per tutti: Skriniar e Mkhitaryan al lavoro per Istanbul, Correa… proviene da Inter News 24.

