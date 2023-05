L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi esprime il suo parere sulla stagione dei nerazzurri e sull’annoso ballottaggio in attacco.

La stagione dell’Inter sta per concludersi la prima c’è da tentare l’impresa in finale di Champions League contro il Manchester City; gli addetti ai lavori già stanno prendendo posizione sulla scelta dell’attaccante da affiancare a Lautaro Martinez.

Edin Dzeko

Giancarlo Marocchi a Sky Sport ha voluto dire la sua: “Non è accettabile che questa squadra abbia questo distacco dal Napoli. Detto questo, per Inzaghi si profila la scelta più difficile della sua vita. Se tu non vuoi sbagliare metti Dzeko, ma se fai l’allenatore vero metti Lukaku. Anche Brozovic se rientra Mkhtaryan. il dubbio può essere su Calhanoglu che gioca in casa. Brozovic e Lukaku sono i migliori di un’Inter che va benissimo”.

L’articolo Marocchi: “Inaccettabile il distacco dell’Inter dal Napoli, se Inzaghi è allenatore vero col City schiera Lukaku” proviene da Notizie Inter.

