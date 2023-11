Dalmat carica l’Inter: «La Juve? Facciamo paura a tutti». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro

Su Instagram, l’ex Inter Stephan Dalmat ha presentato il Derby d’Italia. Le sue parole verso Juve–Inter.

DALMAT – «La partita contro la Juve può essere importante ma non decisiva, il campionato è ancora lungo. Anche in Champions abbiamo più fiducia e facciamo paura a tutti. Tutti volevamo che l’Inter diventasse in Europa quella di tanti anni fa e sta succedendo. Ancora complimenti ai giocatori e ai tifosi, senza di voi sarebbe un’altra cosa. E alla società che è stata forte nei momenti brutti».

