Iuliano si ricrede: «Sono sempre stato critico con Allegri per il gioco, ma…». Le dichiarazioni dell’ex Juventus

Mark Iuliano, ex difensore della Juve, ha parlato così alla Bobo TV.

IULIANO – «Sono sempre stato critico con Allegri per il gioco, ma come sta reagendo spogliatoio e ambiente… Non so se un altro allenatore avrebbe potuto ottenere questi risultati, al di là del gioco. La Juve non ha i campioni che hanno altre squadre. La Juve è sempre obbligata a lottare per lo scudetto, ma i giocatori non li ha».

