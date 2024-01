Stephan Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della stagione finora disputata dall’esterno nerazzurro Federico Dimarco

Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha commentato la stagione di Dimarco a News Superscommesse. Ecco le sue parole:

«Dimarco fa la differenza in questa Inter, molto più di Dumfries e tanti altri. In carriera ho giocato con tanti esterni fortissimi come Zanetti e Roberto Carlos e credo che Dimarco ad oggi possa essere considerato uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Ha ancora ampi margini di miglioramento e potrebbe diventare ancora più forte. Mi ha impressionato davvero tanto: l’Inter ha per le mani un vero gioiello»

L'articolo Dalmat: «Dimarco è tra i più forti al mondo, mi ricorda molto…» proviene da Inter News 24.

