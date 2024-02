Dalmat incorona l’Inter: «Difesa migliore d’Europa, che partita contro la Juve!». Le parole sul Derby d’Italia

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato così la vittoria di ieri dell’Inter contro la Juve.

DALMAT – «Che gioia, che partita! Abbiamo vinto 1-0, ma la cosa principale erano i tre punti. Ieri, soprattutto nel secondo tempo, l’Inter ha fatto una grande gara. Sapevamo che la Juve sarebbe venuta a Milano per il pareggio, hanno difeso bene, noi abbiamo provato a metterli in difficoltà. Dopo il nostro gol, loro dovevano attaccare per pareggiare; per questo motivo abbiamo visto che si attaccava sempre, box to box. Quando hai una difesa, che per me è la migliore difesa d’Europa insieme al Bayern, puoi giocartela con tutte».

The post Dalmat incorona l’Inter: «Difesa migliore d’Europa, che partita contro la Juve!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG