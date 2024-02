Corvino svela: «Ci sarebbe servito Alcaraz, ma…». Le parole del dirigente del Lecce

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha svelato retroscena di mercato in conferenza stampa. Le sue parole anche sul neo bianconero Alcaraz.

RETROSCENA CORVINO – «Quando siamo partiti eravamo pronti a cogliere opportunità, non abbiamo detto che eravamo scoperti. Giocatori per alzare il livello della nostra rosa erano Baldanzi, Buchanan, Alcaraz… purtroppo non potevamo prenderli. Questa è una rosa di 27 giocatori con età media 23.92 anni. Di questi 27, 8 sono Primavera. E 2 sono stati protagonisti l’altro giorno con la Fiorentina».

