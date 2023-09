L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha elogiato Simone Inzaghi ed i dirigenti nerazzurri per il mercato messo in atto.

Stephane Dalmat a FcInter1908.it ha ammesso di essersi sbagliato nelle critiche a Simone Inzaghi nella passata stagione. “Dobbiamo essere onesti, a un momento tutti volevano di più da lui. La società è rimasta tranquilla e ha lo ha lasciato lavorare con tranquillità. Lui ha chiuso la bocca a tutti con il finale della scorsa stagione e l’inizio di questa, me compreso”.

Simone Inzaghi

“Logico il suo rinnovo di contratto, se vuoi vincere devi avere continuità nella guida tecnica, non puoi cambiare appena le cose vanno male. Sono contento come detto della continuità rispetto all’ultima stagione. A parte Brozovic e Onana non sono andati via giocatori importanti, i dirigenti hanno fatto un mercato intelligente e non troppo caro con giocatori che hanno talento e che hanno la capacità di fare differenza. Per me l’Inter di questo anno è più forte dell’anno scorso“.

