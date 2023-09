L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha commentato il mercato dei nerazzurri e la loro partenza in campionato.

Fcinter1908.it ha intervistato Stephane Dalmat che ritiene l’Inter attuale più forte di quella della passata stagione. “L’Inter finora mi è piaciuta. Sta proseguendo come aveva finito la stagione scorsa e ha più maturità: questo tipo di partite un anno fa le avrebbero perse o pareggiate, quest’anno sono partiti bene e spero che continuino così“.

Marcus Thuram

“Io sono contentissimo dell’arrivo di Thuram, l’avevo detto già durante il mercato di gennaio, ma adesso che è arrivato a parametro zero è un autentico regalo per l’Inter. Io spero che faccia una bella stagione, porta qualità che gli altri attaccanti in rosa non hanno. Pavard è un buon acquisto, un po’ caro secondo me ma è il calcio di oggi. Pavard è un buon difensore, l’ho visto più esterno destro che centrale. Porterà in gruppo la sua esperienza. Per me è più forte dell’anno scorso, peccato soprattutto per Onana e Brozovic. Tutti gli altri sono stati sostituiti bene con giocatori più giovani, ma che hanno molta qualità. Sono fiducioso“.

L’articolo Dalmat: “L’Inter è più forte dell’anno scorso, Thuram è un regalo, Pavard è un po’ caro” proviene da Notizie Inter.

