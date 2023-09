L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha espresso il suo parere sul brillante avvio di stagione dei nerazzurri.

Sportitalia ha intervistato Stephane Dalmat che si è mostrato soddisfatto di quanto fatto vedere dall’Inter finora. “Derby? Ho sensazioni positive, la vittoria con la Fiorentina è quel che serviva per il morale, la fiducia. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente ed ha mandato un segnale al Milan dopo che i rossoneri hanno ottenuto una vittoria importante a Roma”.

Marcus Thuram

“Pavard è stato un bel colpo, un buon giocatore. Non so se un top, ma può fare bene all’Inter. Thuram? E’ stato subito positivo nelle prime partite, ma ieri è stato grande protagonista. Non avevo nessun dubbio su di lui. Quanti gol farà? Ne farà molti, quello di ieri è il primo di una lunga serie. D’altronde gli mancava solo la rete. E’ un grande giocatore, l’ho detto fin da subito al suo arrivo in Italia. Lo dimostrerà all’Inter e penso che possa fare una grande stagione“.

L’articolo Dalmat: “L’Inter ha mandato un messaggio al Milan, non so se Pavard è un top ma è un bel colpo, Thuram subito positivo” proviene da Notizie Inter.

