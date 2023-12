L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito dalla prova dei nerazzurri.

Stephane Dalmat tramite un video su Instagram ha riempito di complimenti l’Inter per quanto fatto ieri a San Siro contro l’Udinese. “Che partita ieri! Una dimostrazione di quello che è il calcio, una partita perfetta, niente da dire. A livello tecnico, tattico, della volontà, anche quando hanno fatto tre gol, il quarto gol dimostra la volontà e la mentalità di questa squadra. Quando vedi Lautaro perdere palla e fare di tutto per recuperarla e fa gol, dimostra che c’è tanta voglia di distruggere l’avversario”.

Henrikh Mkhitaryan

Sui singoli

“Calhanoglu, come ho detto l’altra volta, ha dimostrato di essere in un grande momento. Mkhitaryan mi è piaciuto tantissimo. Dimarco sulla fascia sinistra per me oggi è il laterale sinistro più forte del mondo e lo dimostra in ogni partita. Bene la difesa. Vero che lo scorso anno Onana ha fatto una stagione spaziale, avevo qualche dubbio su Sommer, è un tipo di portiere che gioca con semplicità, fa il suo lavoro ed è molto complicato fargli gol. Complimenti a Inzaghi che gestisce molto bene la squadra. C’è un gruppo che gioca alla perfezione, spero possano continuare così”.

Il miglioramento

“Sono convinto che l’Inter sarà una squadra complicata per tutti, anche per squadre come City o Bayern Monaco. Due anni fa avevamo paura, ma quest’anno non abbiamo paura, sono le altre ad averla vedendo l’Inter che gioca con qualità e ha giocatori fortissimi. È un piacere vedere giocare questa Inter, hanno acquisito maturità ed esperienza, si vede che è un gruppo che non gioca ognuno per sé. Adesso c’è la Real Sociedad, sarebbe bene finire il girone da primi in classifica”.

