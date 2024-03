L’ex centrocampista Stephane Dalmat è tornato sulla cocente eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

Stephane Dalmat ha parlato della stagione dell’Inter ai microfoni di FcInter1908.it. “Per la prima volta dopo tanto tempo l’Inter non sta passando un buon periodo, ma è da quasi un anno che siamo felici di questa squadra. Penso che la sosta sia arrivata al momento giusto per i giocatori. Il caso Acerbi non aiuta la squadra, ma non sono dentro lo spogliatoio per sapere come il gruppo ha reagito a questa polemica. Nessuno può saperlo, la gente che parla lo fa per niente, solo per parlare“.

Critiche a Pavard e Thuram in Francia

“È vero che tutti e due non sono stati al loro livello, avevano l’opportunità contro la Germania di dimostrare che possono essere delle alternative importanti per la Francia, ma non è stata una sorpresa: Thuram da un po’ di tempo mi sembra stanco e per me è normale, con tutto quello che ha fatto dall’inizio della stagione. Ogni giocatore attraversa dei momenti meno brillanti, in più ha avuto un piccolo infortunio e un periodo meno felice, ma sono sicuro e ho fiducia che ritroverà presto la forma migliore”.

Benjamin Pavard

Sull’eliminazione dalla Champions

“Sono venuto a San Siro contro il Napoli, e tutta la gente che ho incontrato mi ha parlato più dell’eliminazione dalla Champions che della partita contro il Napoli. Tutti erano arrabbiati, si è sentito dentro e fuori lo stadio: ero abituato a vedere un ambiente forte, ho notato che non era come sempre. So che è difficile e la delusione è giusta, ma ci sono ancora dei punti da conquistare per lo scudetto. L’Inter ha un gruppo molto unito, dimenticherà questa sconfitta e andrà a prendersi la seconda stella. Certo, si poteva andare più lontano, ma l’Atletico Madrid sappiamo che è forte in casa sua: l’Inter doveva e aveva l’opportunità di vincere almeno 3-0 all’andata, poi ai calci di rigore è una lotteria“.

