L’ex centrocampista Vladimir Jugović ha ammesso di avere un debole per il numero 23 nerazzurro.

Vladimir Jugović alla Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione della Juventus ma non solo. “Nella prima parte di stagione, la squadra di Allegri è andata oltre le migliori aspettative. Ma l’aspetto più difficile nel calcio è mantenersi al top e avere continuità di risultati. La Juve è sempre la Juve, però nell’ultimo periodo non mi è sembrata quella originale e autentica… Occhio, però…“.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Il rischio

“Se non si sveglia e cambia marcia rischia di complicarsi la vita per il ritorno in Champions. Io resto fiducioso perché conosco il dna del club. Nei momenti di massima difficoltà, quando in molti sono già pronti a farle il funerale, la Juve trova sempre la forza per rialzarsi. Se batte la Lazio in queste due gare ravvicinate, il finale di stagione può svoltare. La Juventus dovrebbe lottare per lo scudetto sempre, come impone la sua storia, ma la Coppa Italia è pur sempre un trofeo e vincerla sarebbe un bel segnale di ripartenza per la società“.

Il miglior centrocampista della Serie A

Alla domanda incentrata sul match tuttora in corso tra Lazio e Juventus su chi gli piacesse di più tra Luis Alberto e Rabiot, Jugovic sorprende: “Barella. L’azzurro dell’Inter è il mio centrocampista preferito in Serie A“.

