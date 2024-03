Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro dell’allenatore nerazzurro: a fine stagione dovrebbe esserci il rinnovo.

Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Inzaghi a Cronache di Spogliatoio: “Non c’è un problema (relativo al futuro di Inzaghi, ndr), ma al momento non stanno trattando (il rinnovo, ndr). Dopo la fine del campionato, o quantomeno dopo il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, si parlerà di questa cosa. Inzaghi non ha alcun tipo di ansia, non vuole andare da nessuna parte e non sta nemmeno dicendo ‘voglio firmare adesso’. Vuole provare a vincere lo scudetto, poi farà quello che va fatto. Sicuramente ci sono degli spasimanti: qualcuno dice in Inghilterra, secondo me anche in Spagna, ma credo che in questo momento lui non stia ascoltando niente“. Inzaghi ha un contratto valido fino al 2025 ma nulla al momento lascia presagire scenari diversi da un altro prolungamento col club meneghino.

Simone Inzaghi

Scenari futuri

“Non credo sia uno che pretende tanto dal punto di vista economico, ma vuole una garanzia: continuare con questo gruppo. Il ragionamento è: ‘Cerchiamo di salvaguardare questo gruppo con Taremi e Zielinski’, anche perché l’anno scorso sono andati via in 10, e non era così automatico fare quello che ha fatto. Questa è una mia sensazione, che lui voglia questa garanzia, ma credo che gliel’abbiano già più o meno… (accettata, ndr). Credo che lui sia contento di farsi il Mondiale per Club all’Inter, ma al momento non c’è una trattativa“.

L’articolo Inzaghi interessa ad inglesi e spagnole ma l’Inter resta tranquilla proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG