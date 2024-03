L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha anticipato i temi del match di Pasquetta contro i nerazzurri.

Lunedì alle 20:45 Inter-Empoli chiuderà la trentesima giornata del campionato di Serie A; Davide Nicola non parte battuto al cospetto dei nerazzurri, ecco le sue parole in conferenza stampa. “Sono le classiche partite in cui possiamo confrontarci con squadre di questo livello. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, adesso dobbiamo trasformare in punti questa competitività”.

Sui nerazzurri

“L’Inter è una squadra che sa costruire da dietro, una squadra che sa rallentare e accelerare il gioco. E’ una squadra completa, altrimenti non sarebbe dove è. Qualsiasi grande squadra può concedere qualcosa agli avversari e noi dovremo essere bravi a concretizzare ciò che abbiamo analizzato in queste settimane”.

Tabellone Serie A

Manca Maleh per squalifica

“Non posso dire chi giocherà al suo posto (ride, ndr). Per un allenatore adesso è importante dare occasione a calciatori che giocano meno”. Questo dovrebbe essere l’unico cambio di formazione dei toscani rispetto alla gara persa due settimane fa contro il Bologna.

Sulla quota salvezza

“Faccio fatica a trovare un numero. E’ una salvezza diversa dagli scorsi anni, fare una previsione da questo punto di vista non avrebbe molto senso. All’interno del gruppo ci sono ancora molti scontri diretti. La squadra forte mentalmente è quella che pensa che ogni partita può darti qualcosa. La mia squadra non deve mai perdere la convinzione e l’entusiasmo di credere che si possa essere competitivi contro chiunque”.

L’articolo Nicola: “L’Inter è una squadra completa ma anche le grandi concedono qualcosa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG