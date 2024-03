I nerazzurri contrariamente alle passate stagioni non avranno bisogno di cedere necessariamente nessun big anche se il saldo del mercato dovrà essere 0 €.

L’Inter si avvicina allo Scudetto della seconda stella ma siccome non dispone di grandi risorse da investire sul mercato, i dirigenti pianificano già le prossime mosse. Già certi gli arrivi a costo zero di Zielinski e Taremi, l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di comprare un secondo portiere, un difensore centrale ed un quarto attaccante; per farlo c’è bisogno di raccattare soldi in qualche modo.

Chi resta

Tuttosport sostiene che l’idea dell’Inter sarebbe quella di far di tutto per trattenere Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, Pavard, Frattesi e Thuram: serviranno offerte irrinunciabili per convincere i nerazzurri a trattare un’eventuale uscita.

esultanza gol Joaquin Correa

Possibili uscite per monetizzare

L’Inter ascolterà invece offerte per Dumfries e Correa: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, il rinnovo è in stand-by ed il suo rendimento none saltante negli ultimi mesi non attira eventuali pretendenti. L’argentino è in prestito al Marsiglia e verrà riscattato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League dei francesi: al momento la squadra è settima con un distacco non certo piccolo dalla terza classificata. Molto probabile dunque che il Tucu torni a Milano e che resti sul mercato per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Si ascolteranno offerte anche per Arnautovic e Ionut Radu che ha giocato pochissimo al Bournemouth. I nerazzurri vorrebbero mantenere il controllo dei giovani Valentin Carboni, Zanotti, Francesco Pio Esposito e Filip Stankovic mentre sarebbero disposti a sacrificare Oristanio, Agoume e Vanheusden che possono essere riscattati rispettivamente per 4, 8 e 7 milioni di euro dalle squadre in cui sono in prestito.

