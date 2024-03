Il futuro dell’esterno a tutta fascia olandese è un rebus che va chiarito già nei prossimi mesi; i dirigenti però sondano altri profili.

Denzel Dumfries aveva iniziato bene questa stagione dopo gli alti (pochi) e i bassi (sicuramente di più) della passata stagione; tuttavia l’infortunio di fine dicembre gli ha fatto perdere il posto da titolare a vantaggio di Darmian.

La situazione contrattuale

L’ex PSV Eindhoven si trova benissimo a Milano ma il suo contratto attuale scade nel 2025: entrambe le parti vorrebbero continuare insieme ma sul rinnovo non c’è accordo, anzi la forbice è piuttosto ampia. Il laterale chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione, il doppio di quello attuale, mentre i nerazzurri non intendono andare in nessun modo oltre i 4 milioni annui. In caso di mancato rinnovo ci sarà una cessione già quest’estate perché rimandarla aumenterebbe di tanto il rischio di perderlo a zero euro come avvenuto con Skriniar.

Denzel Dumfries

In rampa di lancio

La Gazzetta dello Sport sostiene che a Marotta ed Ausilio piaccia tanto Michael Kayode, terzino destro che si sta affermando alla Fiorentina. Italiano di origini nigeriane, classe 2004, al momento il meglio lo da in fase offensiva anche se la giovane età fa pensare che si possa lavorare per migliorare i suoi difetti. Una trattativa ancora non è nata e non si sa se effettivamente mai nascerà: c’è da sottolineare che la Fiorentina storicamente non è una società con cui è facile trattare ed inoltre i rapporti tra i due club non sono così buoni.

L’articolo Inter al bivio con Dumfries, in quel ruolo piace Kayode proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG