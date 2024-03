Il difensore centrale nerazzurro è stato assolto dall’accusa di razzismo ma potrebbe comunque cambiare aria a fine stagione.

Archiviato con un’assoluzione per insufficienza di prove il brutto episodio accaduto ormai due settimane fa durante Inter-Napoli, Acerbi cerca di mettersi tutto alle spalle concentrandosi sul finale di stagione. Il lunedì di Pasquetta l’ex Lazio sarà titolare al centro della difesa anche perché il suo collega De Vrij si è infortunato in nazionale.

Scenari futuri

La vicenda di San Siro non ha lasciato indifferente l’Inter, un club da sempre molto attivo nella lotta al razzismo: la società non ha gradito anche solo l’accostare il suo nome ad un fenomeno che combatte da anni. Molto probabilmente in caso di squalifica Acerbi avrebbe detto addio a fine stagione; tuttavia non si può escludere che la cosa non accada lo stesso anche se per ragioni diverse. Il difensore infatti ha 36 anni e quest’anno ha iniziato ad accusare qualche infortunio di troppo: insomma al netto del rendimento quasi sempre brillante, non è incedibile.

Alessandro Buongiorno

Le alternative

Secondo Tuttosport il sogno di Marotta e Ausilio è Alessandro Buongiorno del Torino: va però considerato che i granata ne fanno una valutazione veramente importante. Arrivare al difensore della nazionale per i nerazzurri sarebbe possibile solo in caso di cessione di un big. Ai dirigenti nerazzurri piace anche il suo compagno Perr Schuurs che però al momento è un’incognita visto che è indisponibile da diversi mesi causa la rottura del legamento crociato del ginocchio. Infine ci sarebbe Jaka Bijol dell’Udinese.

