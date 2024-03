I nerazzurri dovranno aspettare ancora due giorni prima di scendere in campo per la trentesima giornata di campionato.

L’Inter è pronta a mettersi alle spalle la pausa delle nazionali che hanno consegnato ad Inzaghi un infortunato “e mezzo”; De Vrij sarà indisponibile per il match di lunedì contro l’Empoli ma potrebbe recuperare per quello successivo che si giocherà ad Udine. Proprio 7 giorni fa Sommer metteva male la caviglia a terra compiendo un movimento innaturale: si temevano stop di diverse settimane ma in realtà lo svizzero non avverte più dolore. Secondo Sky Sport l’estremo difensore potrebbe giocare addirittura dal primo minuto: Inzaghi scioglierà il dubbio solo nelle ore di vigilia, Audero resta pronto. I nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile il discorso Scudetto mentre il club toscano è in piena lotta salvezza essendo quartultimo con 25 punti, 1 in più rispetto alla zona retrocessione.

Yann Bisseck

Pochi cambi

Sia Inzaghi che Nicola dovrebbero cambiare un solo elemento rispetto alle loro formazioni tipo: nei padroni di casa Bisseck sembra in vantaggio su Pavard mentre negli ospiti Fazzini e Kovalenko sono in ballottaggio per sostituire lo squalificato Maleh. Ancora panchina per Dumfries e Frattesi nei nerazzurri che ovviamente confermano Thuram e Lautaro Martinez in avanti; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Zurkowski; Gyasi, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

L’articolo Verso Inter-Empoli: persiste il dubbio Sommer, turnover minimo per Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG