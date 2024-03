Il giornalista Alessandro Giudice sostiene che secondo lui Steven Zhang non sarà in grado di restituire il debito contratto con Oaktree.

Alessandro Giudice a TvPlay ha parlato di alcuni scenari che potrebbero verificarsi riguardo la proprietà dell’Inter. “E’ chiaro che ci sia qualcosa che si muove intorno all’Inter. C’è una scadenza molto vicina che è quella del 20 maggio, ovvero il prestito che Oaktree concesse a Suning nel 2021. Parliamo di 400 milioni di euro: pare irrealistico che Zhang possa rimborsare questa cifra del prestito. Nelle settimane scorse si erano diffuse ipotesi molto ottimistiche di un rifinanziamento del debito, che significherebbe aggiungere ulteriori interessi che alzerebbero la cifra in maniera esponenziale. Ricordiamo che il debito del prestito era partito con 275 milioni e si è arrivati a quasi 400 attraverso la capitalizzazione di interessi al 12%”.

Primo scenario

“Oaktree difficilmente consentirà un rifinanziamento del prestito. A me risulta che siano state avviate delle procedure per la valutazione del capitale dell’Inter e che in questa fase dell’assegnazione degli incarichi Oaktree voglia valutare i nerazzurri nell’ipotesi di un’escussione del pegno o che ci sia un compratore pronto a intervenire. La prima ipotesi significa che il 20 maggio Oaktree eserciterà il suo diritto e potrà acquistare la proprietà dell’Inter, dopodiché dovrà compensare Suning, come previsto per legge, della differenza di valore tra il bene preso in pegno (l’Inter) e il valore del prestito: tutto ciò che residuerà dalla valutazione dell’Inter, meno i debiti finanziari e meno i 400 milioni che Oaktree deve recuperare, sarà competenza di Zhang. Questa ipotesi sarebbe molto sconveniente per Zhang“.

Seconda ipotesi

“L’altra ipotesi, invece, sarebbe più positiva per Zhang, perché potrebbe anche convertire la sua quota di competenza in partecipazione rimanendo come socio di minoranza. Ad oggi c’è comunque un processo in corso. Oaktree essendo più presente nel mercato di Zhang, ha più facilità a trovare investitori. Oaktree è un fondo americano ed è facile pensare che possa arrivare da quella regione del mondo. Non immagino investitori di altra natura”.

