Dalmat su Juve Inter: «Partita importante, ma i nerazzurri fanno paura a tutti» Le parole dell’ex centrocampista

Tramite video postato sul proprio profilo Instagram, l’ex nerazzurro, Dalmat, ha parlato del match di stasera tra Juventus ed Inter:

«Quella di stasera è una partita importante e l’aspettavamo tutti. Sappiamo la rivalità che c’è tra le due squadre, sono le più forti in Italia quest’anno. Abbiamo due punti di vantaggio e possiamo allungare. Sarà una gara complicata, è sempre così con la Juve, soprattutto in casa loro. Abbiamo la squadra per vincere contro ogni squadra e non parlo solo di campionato italiano, ma anche in Europa. L’Inter adesso fa paura a tutti. Credo che tutti i giocatori vogliano giocare partite così, la stanchezza scompare in gare così. Vogliamo vincere contro la Juve e fare vedere che siamo i più forti, però bisogna fare attenzione alla Juve. Dal 1′ al 95′ dobbiamo essere concentrati, sarà importante non farli segnare. Penso che sarà una partita molto fisica, firmo anche per vincere 1-0 facendo una brutta partita, sono importanti i 3 punti. Sarà una giornata lunga, aspetto da tanto questa partita, spero porteremo a Milano i tre punti per dare un segnale importante al campionato»

