Le parole di Stephan Dalmat su quella che sarà la sfida tra la Juventus di Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi settimana prossima

Tramite video su Instagram, Stephan Dalmat, ex Inter, ha voluto parlare della sfida che ci sarà contro la Juventus.

«La partita contro la Juve può essere importante ma non decisiva, il campionato è ancora lungo. Anche in Champions abbiamo più fiducia e facciamo paura a tutti. Tutti volevamo che l’Inter diventasse in Europa quella di tanti anni fa e sta succedendo. Ancora complimenti ai giocatori e ai tifosi, senza di voi sarebbe un’altra cosa. E alla società che è stata forte nei momenti brutti»

