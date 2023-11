Deschamps ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attaccante dell’Inter Thuram Le parole del commissario tecnico della Francia

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato dell’attaccante dell‘Inter Marcus Thuram in ottica nazionali.

«Kolo Muani o Marcus Thuram? Sei molto duro con Randal (rivolto al giornalista nr), troppo. Non non ti piace Kolo Muani, forse a me piace troppo ma a te non abbastanza. Ho le idee abbastanza chiare. Tutti e tre saranno impegnati come ho fatto negli ultimi tre stage»

